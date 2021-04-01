Костанаец Дмитрий ДВУРЕЧЕНСКИЙ бьет тревогу: после реконструкции ул. Каирбекова десятки домов по ул. Совхозной в этом же районе КСК могут быть затоплены талыми водами.

Дмитрий Двуреченский уже несколько дней вычерпывает воду возле дома, чтобы она не пошла к соседям / Фото Георгия ГОВОРОВА

Уже неделю он вынужден перенаправлять воду со своего участка и опасается, что скоро его сил для спасения домов будет недостаточно.

По словам Двуреченского, вода начала прибывать 25 марта. Он считает, что из-за реконструкции ул. Каирбекова вода не доходит до ливневки, которая к тому же завалена снегом.

- Я живу на этой улице почти 10 лет, раньше таких проблем с талыми водами не было, - рассказывает пенсионер. - В прошлом году была ливневка. Кроме того, вода могла уходить в районе автозаправки в направлении Тобола. Сейчас же она стекает через наши дома. Некоторые улицы защищает лежачий полицейский, который не дает воде стекать, но у нас и его нет. Я обращался в контору, которая должна обслуживать эту улицу. Мне говорят: «Это недоделки проектировщика, а мы больше ничего не можем сделать!» Обещали прислать своих сотрудников. Приехали с лопатами, но сделать ничего не могут.

Дмитрий Николаевич объясняет, что со снегом во дворах на Совхозной и раньше были проблемы, но не такие масштабные. Пока в его дворе сугробы лежат ровным слоем, его пенсионер добросовестно вывезет со своего участка. Двуреченский уверен, что сейчас проблемы создает именно талая вода, стекающая с реконструированной улицы.

- Со своих дворов мы сами мучались и вывозили снег. По крайней мере, в нем не было столько грязи, которая присуща снегу вдоль дорог, - сетует Дмитрий Двуреченский.

На проезжей части ул. Каирбекова сейчас огромные лужи, брызги от проезжающих машин летят через тротуар ближе к домам.

- Я с лопатой несколько дней вычерпываю воду, - говорит Двуреченский. - Утром на это трачу часа 4 и после обеда еще несколько часов. А иначе вода поднимется и пойдет дальше по соседям. У нас тут дружные дома, я не могу допустить, чтобы через меня топило других. Хорошо, что пока вечером минусовая температура, вода подмерзает, и ночью я могу отдохнуть. Но что будет, когда и ночью снег начнет таять, представить страшно.

Двуреченский обращался в службу iKomek, заявку приняли, но результата нет.

По данным сайта госзакупок, реконструкцию ул. Каирбекова, в границах от ул. Лермонтова и до Тепличного комбината, в 2020 году производило ТОО «Костанай Жолдары». На эти цели было выделено 1 568 577 434 тенге. В фирме корреспонденту «НГ» сообщили, что о таких последствиях ремонта дороги пока ничего не знают.

«НГ» направила запрос в отдел ЖКХ акимата Костаная, который является заказчиком проекта.