Приговор по громкому делу о жестоком убийстве жителя п. Щербаково Юрия Берга огласили в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам (СМУС) Костанайской области сегодня, 21 апреля.

Кадр из видеотрансляции

Все четверо подсудимых - Сергей Артамошин, Максим Ефременко, Иван Закалюжный и Жанибек Кабдуалиев - признаны виновными. Артамошин, Ефременко и Кабдуалиев - в убийстве по предварительному сговору, Закалюжный - в укрывательстве убийства.

Артамошина, Ефременко и Кабдуалиева приговорили к 15 годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности.

- Закалюжному назначить 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности, - зачитала приговор судья Алтынай САГИНДИКОВА. - Компенсацию морального вреда назначить троим подсудимым, так как суд признал, что Закалюжный этот вред не наносил. Солидарно взыскать с Арматошина, Ефременко и Кабдуалиева 7 млн тенге в качестве морального вреда и 313 293 тенге.

Родственники убитого Юрия Берга просили взыскать с подсудимых 25 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.