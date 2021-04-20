Уголовное дело о жестоком убийстве жителя п. Щербаково Юрия Берга рассматривается в СМУС Костанайской области с участием присяжных заседателей. Сегодня, 20 апреля, прошли прения.

На скамье подсудимых четверо: родной брат гражданской супруги убитого Сергей АРТАМОШИН, пасынок убитого Максим ЕФРЕМЕНКО, племянник Артамошина Иван ЗАКАЛЮЖНЫЙ и общий знакомый Жанибек КАБЛУАЛИЕВ.

Юрий Берг проживал в Щербаково с гражданской женой Натальей Артамошиной и ее сыном от первого брака Максимом. У супругов был и общий ребенок.

Жили не очень дружно: Берг ревновал жену, а она любила выпить, чем и вызывала его ярость. Часто ссорились, Артамошина подавала заявления в полицию об избиениях, потом мирились и все начиналось заново. Прожили вместе почти 10 лет. В прошлом году, после очередного избиения, Наталья пожаловалась Сергею Артамошину, который жил в Мендыкаринском районе.

Как выяснилось в суде, с Бергом в поселке никто связываться не хотел, поговаривали даже, что у него связи в полиции, поэтому его так быстро отпускают после заявлений Натальи. Артамошин попросил племянников Максима Ефременко и Ивана Закалюжного помочь ему поговорить с Юрием Бергом. Привлек и своего знакомого Каблуалиева. Но разговор получился странный.

Согласно материалам дела, 17 августа 2020 года, почти в час ночи, все четверо подъехали к вагончику, расположенному недалеко от базы отдыха "Джайляу", где работал Юрий Берг. Кстати, Закалюжного привлекли, чтобы он показал место расположения вагончика, о котором никто из троих не знал. Мужчины вошли в вагончик и Артамошин сразу нанес удар по голове спящему Бергу березовой веткой. Потом его начали избивать кулаками, ногами и той же веткой, выволокли из вагончика и добивали уже на улице. В итоге Берг скончался на месте "в результате шока, полученного от перелома ребер справа", как сказано в судебно-медицинском заключении. После этого тело положили в машину, вывезли в сторону поселка Красный Кордон и закопали в лесопожарной полосе. Сотовый телефон убитого оставили в лесу под деревом, а на обратном пути подбросили его в огород работодателя Берга, проживающего в Щербаково.

Когда начались поиски погибшего, все четверо молчали три недели, но в итоге показали, где лежит труп, и дали признательные показания на предварительном следствии. Позже от своих показаний отказались, сообщив, что убивать не хотели.

Государственный обвинитель Нино КАРАНАДЗЕ заявила, что вина подсудимых полностью доказана, а для убедительности ссылалась на Конституцию и даже библейские заповеди:

- Уважаемые присяжные заседатели, жизнь и здоровье граждан являются высшими ценностями. Первая заповедь гласит: "Не убий!' Никто не вправе лишать жизни человека. Подсудимые не только взяли на себя право решать чужие конфликты, но и убили человека по предварительному сговору. Если бы хотели просто поговорить, как они утверждают, то почему поехали к нему ночью? Зачем уничтожали пятна крови в вагончике, поливая их водой из чайника и вытирая отпечатки с ручки двери? Телефон намеренно оставили под деревом, чтобы нельзя было определить геолокацию, а тело закопали в лесопожарной полосе, где уже была вспахана земля. Это убийство было тщательно спланировано.

Гособвинитель также отметила, что не увидела раскаяния в глазах подсудимых.

Об этом же со слезами говорила и сестра убитого Елена БЕРГ, признанная потерпевшей:

- Никто из них не раскаялся! Только у Ивана Закалюжного были слезы. Лишили жизни моего брата, как жить теперь моим родителям? Его ребенок тоже остался без отца. К моменту задержания тело моего брата три недели пролежало в земле, его пришлось хоронить в закрытом гробу!

После выступления потерпевшей стало плохо, суд даже объявил перерыв на 10 минут.

Адвокат Сергея Артамошина Татьяна АНТОНОВА заявила, что роковую роль в этом деле сыграли местные полицейские.

- Весь поселок знал, как жили Артамошина и Берг, как они ругались, как он ее избивал, - сказала она в прениях. - Как он зимой тащил ее за волосы босую по снегу. Последний раз они не просто поссорились, он пытался задушить ее на шнуром от удлинителя. Все это происходило на глазах Максима Ефременко. Да, Берг не бил его, но это было психологическое насилие, а Наталья 10 лет жила в страхе и унижениях! Все это знали и полицейские, которые бездействовали. Об этом свидетельствует даже выговор участковому инспектору. Но что он по сравнению с тем, что уже нет в живых 35-летнего мужчины, а четверым молодым мужчинам грозят длительные сроки заключения?

Антонова считает, что Берг умер не от ударов ее подзащитного Артамошина - смертельного удара Сергей не наносил, а признался в том, что бил по голове, только потому, что пообещал все взять на себя.

- Артамошин не раз заявлял, что бил только по ногам и все время пытался остановить избивавшего Берга Ефременко, - отметила адвокат. - Считаю, что вина моего подсудимого не доказана, а признательные показания он дал под давлением полицейских, которым выгоден такой исход дела. Ведь они снимают с себя обвинения в халатности и в том, что закрывали глаза на издевательства Берга. Ведь именно он не отпускал Наталью от себя и не давал ей прохода после ссор. Хотя у него была связь на стороне с жительницей Красного Кордона. Еще одна женщина у него была в России.. А государственный обвинитель назвала отношения Берг и Артамошина любовью. Какая же это любовь?

Адвокат подсудимого Кабдуалиева в прениях отрицал предварительный сговор.

Прения продолжаются.

Согласно обвинительному заключению, подсудимым предъявлено обвинение в умышленном убийстве по предварительному сговору. По этой статье им грозит лишение свободы на срок от 15-20 лет до пожизненного.

Кадры из видеотрансляции