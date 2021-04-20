Директор костанайского высшего медицинского колледжа Айгерим ОСПАНОВА прокомментировала введенную в этом учебном заведении систему штрафов для прогульщиков.

Фото Георгия ГОВОРОВА



Ранее прокуратура Костаная сообщала, что один из колледжей областного центра за пропуск занятия по неуважительной причине обязывал студента оплатить штраф в размере 500 тенге, а за пропуск практического занятия - 3 000 тенге.

- 20 февраля 2019 года во внутренний локальный акт «Положение об организации и проведении дополнительных занятий в колледже» внесли пункт, что необходимо оплачивать отработку теоретических и практических занятий, которые студенты пропустили по неуважительной причине, - пояснила директор медколледжа. - Это внутренний документ колледжа. В 2019 году это сделали на основании того, что колледж имеет юридический статус КГП на ПХВ (государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения - "НГ"). Кроме того, если студент отсутствует без причины, занятия накапливаются, преподаватель дополнительно тратит на это время, которое не оплачивается никак. Мы официально, через банк, взымали за прогулы штрафы.

Решение было принято предыдущим директором. Оспанова вступила в должность 28 января 2020 года, а 3 апреля пункт о штрафах отменили. Почему именно сейчас прокуратура вспомнила об этом акте, ей неизвестно.

Фото предоставлено Айгерим Оспановой



- Сказать, что практика штрафов была правильной или неправильной, я не могу, - говорит Айгерим Оспанова. - А как по-другому оплачивать дополнительные часы преподавателю? При этом какого-то документа, запрещающего подобные внутренние распоряжения, тоже нет. На моей памяти в вузах той же столицы есть практика брать деньги со студентов за отработку. Тем не менее, мы этот документ сами отменили до каких-либо проверок.

За 13 месяцев в кассу колледжа поступили 1 056 000 тенге. Оштрафованными оказались 229 студентов. Самый большой штраф с одного человека составил около 12 000 тенге. По предписанию прокуратуры студентам вернули почти все собранные деньги.

- Проблема заключается в том, что очень многие оштрафованные студенты уже покинули стены колледжа, - отмечает директор. - Они даже не думали, что мы кому-то 2 000 или 5 000 тенге будем возвращать. Некоторые отказываются принимать деньги, потому что у них нет карточек или по каким-то другим причинам. Сейчас невозвращёнными остаются 20 000 тенге. Это 5 пострадавших студентов. Двое наотрез отказываются возвращаться из села в Костанай или открывать карточку. Остальные сейчас находятся за границей. Хочу подчеркнуть, что сейчас мы работаем по кредитной системе образования, которая не предполагает отработку пропущенных занятий. Соответственно и никаких штрафов у нас нет.

Заместители директора и заведующие отделениями получили дисциплинарное взыскание в виде выговора с занесением в личное дело. Юристы управления здравоохранения провели онлайн-встречу со студентами медколледжа, объяснили незаконность подобных штрафов и других поборов. После того, как деньги вернули студентам, претензии со стороны прокуратуры больше не поступало.

Если вы столкнулись с фактами незаконных действий со стороны организаций образования, можете обратиться в прокуратуру Костаная (ул. Толстого, 57; тел.: 53-34-39) или в уполномоченный орган в сфере образования (г. Костанай, ул. Гоголя, 177 "А"; тел.: 54-94-82).