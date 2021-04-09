Сумма выплат превысила 1 млн тенге, сообщили в пресс-службе прокуратуры Костаная.

Один из колледжей областного центра за пропуск одного занятия по неуважительной причине обязывал студента оплатить денежный штраф в размере 500 тенге, а за пропуск практического занятия - 3 000 тенге.

- Всего такие «штрафные санкции» оплатили 229 студентов, а общая сумма выплат превысила 1 млн тенге, - сообщили в пресс-службе. - После вмешательства городской прокуратуры незаконные сборы прекратились. Ранее взысканные денежные средства возвращены студентам.

Если вы столкнулись с подобными фактами незаконных действий со стороны организаций образования, вы можете обратиться в прокуратуру города Костанай (ул.Толстого, 57; тел.: 53-34-39) или в уполномоченный орган в сфере образования ( г.Костанай, ул.Гоголя, 177 А; тел.: 54-94-82).