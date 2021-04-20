Главный тренер костанайского футбольного клуба Григорий БАБАЯН отметил: он и его подопечные понимали, что с этим соперником нельзя играть в открытый футбол и отдавать инициативу. Встреча костанайского "Тобола" и алматинского "Кайрата" прошла вчера, 20 апреля, в Алматы и завершилась ничейным счетом 2:2.

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– Очень удачно сложились первые минуты игры. Забили быстрый гол, но затем на 20-30 минут отдали инициативу сопернику. Да, мы понимали, что с «Кайратом» нельзя играть в открытый футбол, но нельзя отдавать столько инициативы сопернику. Все равно нужно гнуть свою линию и играть в свой футбол несмотря на счет, - цитирует тренера пресс-служдба ФК "Тобол" на своем сайте. - Мы готовились к матчу, знали, что будет давление и прессинг. Были готовы к тому, что «Кайрат» с первых минут будет нас давить. Знали их сильные и слабые стороны.

Костанайскому тренеру не понравилось, как действовали игроки при стандартных ситуациях в обороне, как работали с мячом. По его мнению, команда недостаточно справлялась с давлением соперника и плохо находили зоны.

- Было много борьбы и накала, понятно, что никто не хотел уступать. После пропущенного второго мяча пытались что-то изменить и сравняли счет. Затем получили нелепый пенальти в свои ворота, где нас выручил наш голкипер Александр Мокин, - отметил Бабаян. - В конце было несколько моментов, чтобы забить решающий гол. «Кайрат» также имел свои шансы на забитый мяч. Матч получился с большим количеством брака с обеих сторон. Подводя итоги, в целом, судя по тому, как складывался матч, мы должны быть довольны ничьей. Но повторюсь, что в конце мы могли как выиграть, так и проиграть.

В результате ничьи "Тобол" остался на 4-й строчке.

Следующая игра пройдет 23 апреля, "Тобол" примет дома туркестанский "Туран".