"Кайрат" и "Тобол" сыграли вничью в матче шестого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото: ФК "Кайрат"©

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 2:2. При этом обе команды вели в счете и могли одержать победу.

Так, первым повел "Тобол", выйдя вперед уже на третьей минуте. Быстрый гол забил полузащитник Азат Нургалиев.

На 20-й минуте сравнял новичок "Кайрата" Хосе Канте. На 68-й он оформил дубль. Но спустя всего две минуты вышедший на замену форвард "Тобола" Неманья Николич вернул ничью на табло. Этот счет и стал итоговым.

При этом на 82-й минуте "Кайрат" остался в меньшинстве после удаления Камо Оганесяна из-за перебора желтых карточек. А сразу после этого Нуралы Алип не смог забить пенальти в ворота Александра Мокина.

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться по этой ссылке.

Потеряв очки, "Кайрат" и "Тобол" остались на третьем и четвертом местах в турнирной таблице соответственно. У обеих команд по 12 очков после шести игр. Лидирует в КПЛ "Астана", на втором месте идет "Тараз". У этих команд по 14 очков.