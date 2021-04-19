Приговор в отношении 41-летнего Сергея КРАЙЧИНСКОГО, обвиняемого в нападении с ножом на Наталью ДАВЫДОВУ в ноябре прошлого года, вынесли сегодня, 19 апреля.

Нападение произошло недалеко от автобусной остановки после словесной ссоры между Крайчинским и Давыдовой. Последняя, по словам подсудимого, оскорбила его, за что он и ударил ее несколько раз ножом, хотя убивать не хотел.

- Крайчинского признать виновным и назначить на наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы, - зачитал приговор судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области Жолдыбай МЕТАЕВ. - Путем присоединения неотбытой части наказания по приговору суда Сарыкольского района добавить Крайчинскому 1 год и 6 месяцев лишения свободы. Окончательно назначить Крайчинскому 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности (строгий режим). Кроме того, назначить подсудимому принудительное лечение от алкоголизма.

Судья также назначил подсудимому выплатить 5 млн тенге в пользу потерпевшей в качестве компенсации морального вреда и 331 000 тенге в качестве возмещения материального ущерба.

Разъясняя мотивы принятого решения, судья пояснил: доводы подсудимого о том, что он не хотел убивать потерпевшую, не нашли подтверждения.

- Ваша вина доказана в полном объеме, - обратился к подсудимому Метаев. - Согласно видеозаписи вы наносили удары с достаточной силой в жизненно важные органы. Потерпевшая спаслась по независящим от вас обстоятельствам. Кроме того, во время словесной перепалки с гражданским мужем потерпевшей, который подбежал к ней на остановку, вы успели крикнуть: «Да я тебя хотел убить!» Все это зафиксировано видеозаписью.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения приговора.