В пробах воды, взятой из ливневой канализации на пр. Назарбаева в Костанае, высокое содержание нефтепродуктов - 420 миллиграммов на кубический дециметр. Об этом сегодня, 14 апреля, "НГ" сообщили в департаменте экологии Костанайской области.

В ведомстве отмечают, что загрязнение не попало в реку Тобол.

- 6 апреля специалистом испытательной лаборатории департамента экологии был проведен отбор проб воды из канализационного колодца на проспекте Назарбаева, - говорится в сообщении. - Также пробы взяли в районе железнодорожного моста, на участках ливневой канализации, пониженных участках рельефа местности и логах, в районе OIL-центр, в районе Костанайского пивоваренного завода, а также выше и ниже по течению реки Тобола. По результатам аналитического контроля превышение уровня нефтепродуктов обнаружено только в пробе из канализации на пр. Назарбаева. В остальных местах содержание нефтепродукта незначительное - всего 1 мг/дм3.

Экологи направили в акимат Костаная официальное письмо об установлении источника загрязнения и устранении последствий разлива нефтепродуктов. В акимате на вопрос "НГ" о том, какая работа проделана в этом направлении, пока не ответили.