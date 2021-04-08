Видеозапись пробы жидкости из канализации на проспекте Назарбаева прислали "НГ" читатели. Также на видео проводится эксперимент, в ходе которого эту жидкость удаётся поджечь.

- Позавчера акимат Костаная сообщил о необходимости отобрать пробы в городской канализации на предмет установления непонятного вещества, - рассказал "НГ" заместитель руководителя департамента экологии по Костанайской области Куаныш ЕЛЕУСЕНОВ. - Мы провели выезд, отобрали пробы, сейчас они находятся в лаборатории, проводятся анализы. Далее мы начали отбор по всем канализационным стокам Костаная для установления масштаба загрязнения. Мы также взяли пробы в Тоболе - выше и ниже по течению. На данный момент взято 5 проб по Костанаю.

По словам Елеусенова, на проведение экспертизы потребуется примерно 5 дней. Пока версий о том, кто или чем загрязнил воду в костанайской канализации, у экологов нет.

Читатель Максим прислал "НГ" видеозапись маслянистого пятна в логу, в районе ДК "Строитель", между мебельным магазином и магазином "Кораблик". Напротив этого места - АЗС.

- Вот овраг по ул. Бородина, район ДК "Строитель" и КТЭК, - написал автор видео. - Все эти нефтепродукты текут в Тобол.