Акимат Костаная больше не будет настаивать на том, чтобы пассажиров городских и пригородных автобусов пропускали в салон через переднюю дверь для оплаты проезда через POS-терминал и выпускали через среднюю или заднюю двери.

Об этом 13 апреля, отвечая на запрос «НГ», сообщил руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзбай МУСИН.

- На период тестового режима в общественном транспорте Костаная практиковался вход в переднюю дверь, но данная практика не прижилась, - пояснил он. - На сегодня вход в общественный транспорт осуществляется через среднюю и заднюю (при наличии) дверь.

По наблюдениям корреспондентов «НГ», в последнее время даже водители маршрута № 3, которые строго соблюдали правила, введенные после внедрения безналичной системы оплаты проезда, стали открывать для входящих пассажиров среднюю дверь.

Всего две недели назад, 29 марта, на брифинге руководитель отдела ЖКХ так ответил на вопрос «НГ» о порядке входа в автобусы:

- Сейчас мы переходим, можно сказать, уже перешли на дифтариф. Когда он будет полностью внедрен с июня, дальше будут работать службы ревизионного контроля, которые будут следить за соблюдением всех правил. И дальше будем смотреть по договорам, кто нарушает, а кто нет.

Среди перевозчиков нет единого мнения по этому вопросу.

- Если будет вход в среднюю дверь, то как контролеры смогут проверить оплату проезда у пассажиров? - комментировал "НГ" в конце марта директор ТОО «Жарык Жол-1» Виктор МУЩИНСКИЙ.

Водитель одного из перевозчиков тогда же рассказал, что его коллеги беспокоятся не столько за введение безналичного расчета, сколько за смену места входа и выхода: часто они не видят пассажиров, которые выходят сзади, и могут зажать их дверью.

Фото Андрея СКИБЫ