Сроки проведения весенней охоты сообщили в Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Напомним, это первая весенняя охота спустя 4-летнего перерыва на всей территории Казахстана.

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В этом году отстрел селезней уток можно будет проводить с 24 апреля по 3 мая. Охота на самцов тетерева будет разрешена с 24 апреля по 3 мая.

- Согласно "Правил охоты" отстрел селезней уток и самцов тетерева производится только в присутствии егеря субъекта охотничьего хозяйства, - отметили в пресс-службе территориальной инспекции лесного хозяйства. - Также охота на селезней уток производится только при наличии подсадной утки или чучел.

Организацию охоты и выдачу разрешений обеспечивают охотпользователи с обязательным указанием наименования охотничьего хозяйства, на территории которого будет производиться охота.

В пресс-службе также напомнили, что нарушение требований пользования животным миром и правил охоты, не содержащее признаков уголовно наказуемого деяния, влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере пяти месячных расчетных показателей.

