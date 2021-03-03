Весенняя охота началась в Казахстане. С весны 2017 года она была под запретом, и спустя четыре года ее разрешили. Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия выразила обеспокоенность тем, что число диких птиц может резко сократиться, передает Tengrinews.kz.

В ассоциации сообщили, что с 1 марта по 15 мая в Казахстане будет вестись охота на уток. По данным специалистов, именно в это время птицы дают потомство и выстрелы могут серьезно помешать их размножению.

"Формально охота идет только на селезней. И сторонники весенней охоты горячо доказывают, как у нас в стране все под контролем. Главный вред охоты весной - мощный фактор беспокойства, заставляющий не только уток, но и других птиц покидать водоемы и в итоге снижающий их численность. Ее вред доказан рядом зарубежных научных исследований. А насчет соблюдения правил - все понимают, насколько это реально в нашей огромной малонаселенной стране с ее не самым законопослушным населением", - заявили в АСБК.

В организации добавили, что за 4 года без весенней охоты в Казахстане появились данные о повышении численности уток и гусей в ряде мест, но, к сожалению, мониторинг гнездящейся водоплавающей дичи в масштабе страны так и не налажен. Резко упало число случаев браконьерства весной, которые выявляют территориальные инспекции Комитета лесного хозяйства и животного мира.

"Весенняя охота была закрыта после биообоснования, подготовленного АСБК и Институтом зоологии МОН РК, и это сразу вывело нашу страну в число стран, реально заботящихся об охране природы - охота весной на водоплавающих запрещена по всем странам Евросоюза, в Великобритании, в США, то есть в развитых странах, в число которых стремится попасть Казахстан, а также в Украине, в ряде областей России", - сообщили в АСБК.

Напомним, 16 февраля 2017 года был введен запрет на весеннюю охоту. Тогда сообщалось, что численность уток, по учетным данным, снизилась в 2015 году по отношению к 2014 году более чем на два миллиона особей. В Казахстане разрешили весеннюю охоту с 2021 года.

Ранее Сергей Скляренко объяснял, что у пернатых в это время происходит период гнездования, отстрел мешает размножению и снижает популяцию и других животных.