Отдав в начале апреля дань «деньрожденным» воспоминаниям, 19-летняя «Наша Газета» рассказала об одном из своих прежних конкурсов. Повторила снимки инсценированных картин и предложила сегодняшним читателям по ним узнать оригиналы.

«Бедные дети», Николя Тассар

На сайте мы опубликовали восемь пронумерованных «полотен» своего авторства. Три пользователя за пару часов разобрались с ними. Забавно, что названы и те картины, которые в 2002 году читатели нашего издания идентифицировать не сумели. Например, под первым номером называется «Бедные дети». Художник - француз Николя Тассар. Ответ - даже с указанием, где сейчас находится картина - прислал alex_60. Правда, это был единственный его ответ.

"Опять двойка", Федор Решетников

Все остальное раньше угадали пользователи под никами лимон и abaika95. Лимон первым узнал в наших творениях № 4 картину "Опять двойка" Федора Решетникова, № 5 - "Итальянский полдень" Карла Брюллова, № 8 - "Девочка с персиками" Валентина Серова. Чуть позже он угадал и полотно Владимира Маковского «Свидание». В нашей интерпретации там печальную мать-крестьянку изображал заместитель редактора «НГ», а мальчик трогательно-жалостного обличья был пожертвован для съемок сотрудницей дружественной компании.

"Итальянский полдень", Карл Брюллов

"Девочка с персиками", Валентин Серов

«Свидание», Владимир Маковский





Маковского немного раньше разглядел и abaika95, при этом не совсем верно назвав картину. У него в зачет пошли еще три работы: № 6 «Любочка-почтальон» Василия Нечитайло, № 7 «Портрет скульптора Веры Мухиной» Михаила Нестерова и № 2 «Девушка, играющая на гитаре» Огюста Ренуара.

«Любочка-почтальон», Василий Нечитайло

«Портрет скульптора Веры Мухиной», Михаил Нестеров

У этой девушки, которую размашистыми мазками изобразила один из лучших репортеров «НГ», трудная судьба. Ее так и не угадали 19 лет назад. Да и на этот раз маялись, приписывая то Коровину, то Тропинину (пришло такое сообщение в WhatsApp). Девушек с гитарами писали многие. Но abaika95 в конце концов поставил верную точку - Ренуар.

«Девушка, играющая на гитаре», Огюст Ренуар

Чтобы было ясно, как непросто пришлось конкурсантам, публикуем теперь рядом с нашими творениями фото оригиналов.

Благодарим всех за участие, в том числе Аврору Пан, приславшую три правильных ответа на электронный адрес «НГ». А пользователей лимон и abaika95 ждем в редакцию за небольшими подарками.