За прошедшие сутки, 11 апреля, в Костанайской области зарегистрирован 31 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,22%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 17, Рудный - 6, Костанайский и Мендыкаринский районы - по 2, Алтынсаринский, Аулиекольский, Карабалыкский районы и Аркалык - по 1.

- 22 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профцелью, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных, 24 с симптомами заболевания, 7 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 11 апреля 2021 г. зарегистрировано 14 192 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 12 446.

Напомним, сегодня, 12 апреля, Костанайская область перешла в "желтую зону" по темпам распространения COVID-19.