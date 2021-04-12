8 апреля "НГ" сообщила о том, что на портале электронного правительства можно записаться на вакцинацию от Covid-19. 9 апреля на брифинге в РСК ответственные люди заявили: «Ожидается большое поступление вакцины». Вдохновленный этими сообщениями, житель Рудного Владимир Б. оформил заявку на прививку в центральную поликлинику города.

Уже через несколько часов портал присылает SMS - заявка принята и утверждена, 12 апреля можно подойти.

В трепетном ожидании 62-летний Владимир провел выходные, гордясь тем, что так у нас все хорошо налажено – при помощи нескольких кликов мыши уже практически получил услугу. Он был уверен, что сможет больше не жить в страхе, ожидая удара от невидимого врага.

Утром 12 апреля едет в поликлинику. Ни о какой записи через портал там не слышали, но на всякий случай отправили в кабинет 310. Из кабинета 310 отправили в кабинет 312 (ну а как же еще, хочешь вакцину – пройди квест). А там сообщили: "Нет никакой вакцины и неизвестно когда будет. Нужно звонить в Костанай…" И еще - чтобы получить вакцину, нужно, минимум, 5 человек, так как в одной ампуле – пять доз.

- Где я должен искать еще четырех человек? – возмутился Владимир. - Разве это мое дело?

Позже Владимир попытался выяснить - можно ли на портале "Правительства для граждан" записаться на другой день или оставить какой-то отзыв. Но, судя по всему, услуга считается уже оказанной.

Цифровой мир живет своей жизнью. Правительство – для граждан. Все – для граждан. Вот только у граждан – ничего нет. Кроме SMS.

А тем временем Костанайская область из "зеленой" зоны вернулась в "желтую"...

Автор - гражданский журналист "НГ"