На этот вопрос, сегодня, 9 апреля, ответили на брифинге в РСК. Вакцинацию от коронавирусной инфекции в Костанайской области начали с 1 февраля. В ней задействована 31 медицинская организация.

Фото РСК

- Всего функционирует 62 первичных кабинета, - сообщил и. о. руководителя управления здравоохранения Рустем АЙТБАЕВ. - Имеется резерв для увеличения числа пунктов для вакцинации до 150-ти. Кроме того, при поликлиниках организована 31 выездная прививочная бригада для выезда в организации.

Он отметил, что на сегодня в регионе получили первый компонент вакцины более 3 000 медработников и более 2 000 педагогов.

По информации областного информационного штаба, на 8 апреля в Костанайской области привиты 14 885 человек, в том числе первым компонентом 10 275, вторым компонентом - 4 610. Случаев неблагоприятных проявлений после иммунизации не зарегистрировано. Всего, в область поступило 19 200 доз вакцины, в том числе доз первого компонента - 12 000, доз второго компонента - 7 200. Для иммунизации всех категорий населения применяется вакцина «Гам-КОВИД - Вак» (маркетинговое название вакцины «Спутник V» - «НГ»).

- В первую очередь сейчас прививаются медицинские работники, педагоги, работники силовых структур, медико-социальных организаций, сотрудники ДУИС, аэропортов и железнодорожных вокзалов, - отметил руководитель ДСЭК, главный санитарный врач области Ермуханбет ДАУЛЕТБАЕВ. - В настоящее время темп вакцинации составляет от 800 до 1 200 человек в день, вакцинация проводится на добровольной основе, только с согласия прививаемого.

79 человек не были привиты по причине временных и постоянных медицинских отводов. Были отказы от прививок, но от числа привитых они составляют всего 0,33%.

- Просто эти люди еще не осознали всю опасность заболевания, - сказал Даулетбаев. - Лучше получить прививку и избежать тяжелых последствий заражения этой инфекцией.

Со второй декады апреля, ожидается поступление вакцины «Гам-КОВИД-Вак» и других производителей (в том числе отечественной вакцины «QazCovid-in») в количестве 45 400 доз.

- После получения данного количества вакцины начнется иммунизация всех категорий населения, - заявил главный санврач области. - После проведения массовой вакцинации ожидается создание большой иммунной прослойки людей защищенных от КВИ, что позволит снизить риск заболевания и предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

- Почему не во всех поликлиниках Костаная можно получить вакцину от КВИ? - спросили журналисты.

- По линии управления здравоохранения задействована 31 медицинская организация, в их составе имеются поликлинические отделения. Они получают равномерно распределенное количество вакцин и вакцинация проводится на базе этих медучреждений, - ответил Рустем Айтбаев. - Информация по пунктам вакцинации имеется на официальном сайте управления здравоохранения области, также эта информация имеется на сайтах медицинских организаций области.

- Имеются ли сейчас проблемы с поставкой вакцины «Спутник V»?

- Сейчас у нас прибыло 20 000 доз, в конце апреля также ожидаем поставку. Я считаю, что, наверное, не совсем достаточно, но потребности именно тех категорий населения, о которых я сказал, первоочередных, мы удовлетворяем, - прокомментировал Ермуханбет Даулетбаев.

- Расскажите подробнее о записи на прививку. Как это будет?

- Записаться можно будет через call-центр поликлиник, через портал электронного правительства egov.kz,и непосредственно через участковую службу поликлиник, - ответил руководитель управления здравоохранения.

- От КВИ можнопривиться в любой поликлинике Костаная?

- Информационная система не привязана к определенной медицинской организации, соответственно, человек может привиться в любом медучреждении. Однако есть момент - если человек приехал прививаться в Костанай из загородного района, то конечную инъекцию он тоже должен получить здесь, так как будет отмечено, что вакцинацию оп прошел именно в этой медорганизации. Поэтому вакцинацию желательно получить по месту прикрепления к вашей медицинской организации, - ответил Айтбаев.

- Будут ли выдавать паспорта вакцинации?

- Сейчас эта функция активирована по линии ЦОНа, идет электронная синхронизация формы вакцинации в поликлиниках. Человек после двукратного получения вакцины может подать заявку и получить паспорт вакцинации через egov.kz.

- Что нужно знать человеку при вакцинации? Какие основные требования и правила?

- Должно быть отсутствие аллергических реакций при любых предыдущих вакцинациях, не должно быть хронических заболеваний которые могут повлиять на введение вакцины. Более подробную информацию человек может уточнить у своего участкового врача и точно узнать, может он вакцинироваться или нет, - ответил Рустем Айтбаев.