Главный тренер ФК «Тобол» Григорий БАБАЯН прокомментировал игру костанайского клуба с «Жетысу». Встреча чемпионата РК среди команд Премьер-лиги прошла вчера вечером в Талдыкоргане и завершилась со счетом 0:2.

Фото ФК "Тобол"

– Сложно говорить о содержании игры, когда играешь на таком поле, - цитирует тренера пресс-служба "Тобола" на странице клуба ВКонтакте. - Поле с виду зеленое, но мяч прыгает, много времени уходит на обработку мяча, помимо этого его не поливают перед матчами, поле очень сухое и травмоопасное. Понятно что на таком поле ни о каком контроле и комбинационном футболе и речи быть не может. В таких матчах важно брать три очка. В первую очередь, за счёт организации и самоотдачи. Забили в каждом тайме по голу, добыли важную и очень сложную победу. Нужно сказать что и «Жетысу» играл организованно и агрессивно.



Сейчас у нас очень мало времени, важно быстро восстановиться и подготовится к следующему матчу который состоится уже в ближайшую среду.