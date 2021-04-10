"Тобол" обыграл "Жетысу" и догнал лидера КПЛ
Vesti.kz
10 апреля 2021, 17:01 | Спорт
Костанаский "Тобол" одержал победу над талдыкорганским "Жетысу" в четвертом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Фото: ФК "Тобол"
Встреча состоялась в Талдыкоргане и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Счет в матче на 25-й минуте защитник "Тобола" Алекса Аманович, отличившийся после розыгрыша стандарта. Во втором тайме Элгуджа Лобжанидзе (74-я) удвоил преимущество команды.
Благодаря этой победе "Тобол" набрал восемь очков и догнал в турнирной таблице лидирующий "Тараз". "Жетысу" (0) идет 12-м.
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