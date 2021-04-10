Костанаский "Тобол" одержал победу над талдыкорганским "Жетысу" в четвертом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото: ФК "Тобол"

Встреча состоялась в Талдыкоргане и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Счет в матче на 25-й минуте защитник "Тобола" Алекса Аманович, отличившийся после розыгрыша стандарта. Во втором тайме Элгуджа Лобжанидзе (74-я) удвоил преимущество команды.

Благодаря этой победе "Тобол" набрал восемь очков и догнал в турнирной таблице лидирующий "Тараз". "Жетысу" (0) идет 12-м.