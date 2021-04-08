Апрель начался весело, как и положено этому месяцу. За три дня до 19-летия «Нашу Газету» обвинили во всех смертных грехах. Официально, через сайт наших коллег. И не менее официально - письмом в редакцию - пригрозили подать на нас иск в суд.

В полдень 1 апреля нам принесли бумагу, подписанную руководителем аппарата акима Костаная Верой Клочко, которая потребовала «в кратчайшие сроки опровергнуть сведения, несоответствующие действительности, порочащие честь и достоинство, деловую репутацию акима города Ахметова К. Ж.». Цитата из послания:

«На официальном интернет-ресурсе еженедельника «Наша Газета» 1 апреля 2021 года, в 10.45, опубликована статья с заголовком «Уволил не по тем мотивам - За что акиму Костаная грозит крупный штраф?» ...в названной статье содержится информация, не соответствующая действительности».

Оперативность госоргана поражает: чуть больше часа после опубликования статьи и претензия от юридического отдела! Вот бы и на наши запросы подведомственные акимату ГУ отвечали так же быстро и конкретно...

Мы постарались соответствовать темпу: проверили информацию из письма г-жи Клочко, исправили статью там, где посчитали необходимым, и предложили акимату прокомментировать момент, который в суде не оглашали. Но получили от специалиста, которая готовила претензию, категоричный отказ. Ах да, еще исправили опечатку в фамилии акима Костаная, которая, как было указано в письме, «существенно затрагивает достоинство главы города». И наивно полагали, что на этом конфликт исчерпан.

Не тут-то было, уже после внесения поправок в статью, вечером 1 апреля, пресс-служба акима Костаная опубликовала «Заявление об опровержении информации, распространяемой в СМИ в отношении Кайрата Ахметова». Причем из четырех пунктов, указанных в претензии г-жи Клочко, пресс-служба оставила только один - антикоррупционная служба не имеет отношения к тому печальному факту, что Кайрат Жумашович оказался под административным судом. И это действительно так: история началась с проверки другого органа - департамента по делам госслужбы.

Хотя ошибка к этому времени была исправлена, акимат чеканно сформулировал: статья не соответствует действительности «от заголовка до конца», а также «носит заказной характер и направлена на формирование негативного образа акима города Костаная Ахметова К. Ж., опубликована в целях введения в заблуждение общественности, оказания давления на исход судебного разбирательства».

Стилистические качества этого опуса несомненны: тут вам и гипербола в выражении «от заголовка до конца» по поводу одной-единственной ошибки, и демонизация оппонента, которому на суд наш независимый надавить - все равно что плюнуть и растереть.

А я после 19 лет бодания «НГ» с властью разных уровней поймал себя на мысли, что мы с ней очень похожи. И мы, и она в какой-то момент начинаем воображать себя кем-то вроде удава Каа в «Книге джунглей». И обижаемся, когда нас называют «желтым земляным червяком». Но как только на основе этой обиды возникают теории заговора, нужно менять род занятий. Потому что, как поется в другом мультике: «Ну, пожалуйста, не надо чувство юмора терять!»

Однако из ситуации, когда власть обвиняет СМИ в заказухе, есть только один достойный выход. Раньше сатисфакции требовали на дуэли, сейчас - в суде. Там и встретимся. И это уже совсем не смешно.