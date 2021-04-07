Юноша повторно сдал анализ на КВИ. Тест показал отрицательный результат, передает Informburo.kz.

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17-летний житель Усть-Каменогорска, который не смог вернуться домой из Египта из-за того, что получил положительный тест на коронавирус, ближайшим рейсом прилетит на родину.

"Он сдал повторный тест, результат отрицательный. Он вернётся в Казахстан ближайшим рейсом. Билет купит страховая фирма", – сообщила председатель Ассоциации туроператоров РК Инна Рей.

Юноша вместе с родителями отдыхал в Египте. Перед вылетом в Казахстан все члены семьи сдали ПЦР-тест. У троих он оказались отрицательным, а у старшего сына – положительным. Однако никаких симптомов болезни у подростка не было.

Представитель туроператора посоветовал родителям оставить сына в отеле до получения повторного результата тестирования, а самим возвращаться на родину. Родители согласились, так сын уже летал самостоятельно в другие страны. Все расходы за его вынужденное пребывание в Египте взяла гостиница.