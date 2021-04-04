Как отмечает издание, семья из Усть-Каменогорска отдыхала в Египте. Перед вылетом домой все четверо членов семьи сдали ПЦР-тест. У троих он оказались отрицательным, а у старшего сына – положительным. Однако никаких симптомов болезни у подростка не было.

Представитель туроператора посоветовал родителям оставить сына в отеле до получения повторного результата тестирования, а самим возвращаться на родину. Родители согласились, потому что 17-летний парень уже летал самостоятельно в другие страны.

"Второй тест у мальчика тоже положительный, кроме того, появились симптомы заболевания, температура. Его никто не лечит, он сидит закрытый в номере отеля за свой счёт, только под дверь принесли и поставили коробку с водой", – сообщила директор турагентства Валерия Топольняк.

Срок действия медицинской страховки подростка истёк в день предполагаемого вылета. Кроме того, у него заканчивается срок безвизового пребывания.

По словам директора турагенства, в авиакомпаниях Air Astana и Scat отказываются подростка брать на борт чартеров.

С 20 марта обязательное прохождение ПЦР-тестирования при возвращении в Казахстан начали включать в стоимость путёвок. Комитет индустрии туризма МКС предложил Минздраву включить в свой приказ норму, обязывающую прохождение ПЦР-тестирования в течение 24 часов после прибытия с размещением под карантин за счёт граждан.