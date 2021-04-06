Президент Касым-Жомарт Токаев привился вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает Tengrinews.kz.

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"Сегодня Глава государства получил вакцину "Спутник-V", произведенную Карагандинским фармацевтическим заводом", - написал Берик Уали в Facebook.

Состояние Президента после вакцинации, по словам пресс-секретаря, хорошее, никаких побочных эффектов нет.

"Президент убежден, что только вакцинация граждан Казахстана и формирование коллективного иммунитета позволят победить коронавирус, снять все ограничения, обеспечить восстановление обычной жизни граждан и экономической деятельности.

Глава государства вновь призывает всех граждан принять вакцину при первой возможности. Это единственный способ уберечь себя и ваших близких", - добавил он.

В январе 2021 года Президент говорил, что привьется казахстанской вакциной от коронавируса в случае ее успешного испытания.

"Надеемся на положительный итог тестирования отечественной вакцины. В этом случае я привьюсь именно казахстанской вакциной, если, конечно же, она покажет хорошие результаты. Надеюсь, что это случится", - отметил Токаев на расширенном заседании правительства 26 января.

В декабре 2020 года в Карагандинском фармацевтическом комплексе начали производство российской вакцины "Спутник V". Изначально планировалось произвести на заводе 2 миллиона доз. В феврале правительство выделило на производство вакцины "Спутник V" в Казахстане 15 миллиардов тенге.