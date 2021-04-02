Президент отметил, что министр здравоохранения Алексей Цой "заметно снизил обороты" в работе, передает Informburo.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал министру здравоохранения месяц, чтобы наверстать темпы вакцинации населения и улучшить эпидситуацию в стране.

"Алексей Владимирович, ранее я говорил вам, что на данный период министр здравоохранения – ключевая фигура в правительстве, у вас особые полномочия. Вы хорошо начали работать, но затем заметно снизили обороты. В течение апреля вы должны переломить ситуацию. Иначе последует кадровое решение, которое вас сильно разочарует. Это касается не только министра здравоохранения, но правительства в целом", – сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по эпидситуации в стране.

По словам президента, речь идёт о национальной безопасности страны. Работа по повышению иммунитета населения должна сопровождаться эффективными информационно-разъяснительными мероприятиями. К этой важной работе необходимо привлекать профессионалов, активных граждан, поддерживающих массовую вакцинацию, отметил глава государства.

"Одновременно фиксируется недостаток как лекарственных препаратов, так и медицинских изделий, оборудования. В среднем отделения реанимации оснащены только на 64% от требуемых стандартов. Мы можем столкнуться с перегрузкой системы здравоохранения", – сказал Президент.

Он поручил правительству и акимам регионов принять меры по оснащению отделений реанимации и закрепить персональную ответственность за главврачами и заместителями акимов.

"В отдельных регионах наблюдается дефицит либо низкое качество закупаемых средств индивидуальной защиты. Мы сменили руководство "СК-Фармация". Именно сейчас настал момент, который покажет управленческие возможности нового руководства. В противном случае – увольнение", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поручил Министерству здравоохранения обеспечить строгий контроль над качеством и объёмами средств индивидуальной защиты для медиков.

Кроме того, президент заявил, что Казахстан значительно отстаёт от государств-лидеров по темпам вакцинации населения из-за нехватки вакцины. Он отметил, что успешность борьбы с пандемией становится одним из ключевых элементов страновой конкурентоспособности, и Казахстану важно не остаться на обочине мирового восстановительного роста, не попасть в категорию стран-аутсайдеров.

"По темпам иммунизации мы значительно отстаём от государств-лидеров. На сегодняшний день завершили курс иммунизации около 47 тысяч человек (первым компонентом – 137 346 человек). Причина такого положения проста – нехватка вакцин. Правительство заверяло, что договорённости по "Спутнику V" и производство отечественной вакцины в полной мере обеспечат потребности страны в вакцинации. На базе этой информации я анонсировал массовую вакцинацию, начиная с 1 февраля", – сказал Президент.

Он отметил, что по прошествии двух месяцев вакцинировано менее 0,2% населения страны, и теперь ему приходится договариваться с главами других государств о дополнительных поставках вакцины.

"Мы вынуждены соглашаться на невыгодные коммерческие и финансовые условия для ускорения поставок. Затяжка в вакцинации – это не абстрактная проблема. Речь идёт о национальной безопасности страны. Это дополнительная заболеваемость и смертность наших граждан. Это упущенные доходы бизнеса, недополученные налоги бюджета, общее снижение национального богатства", – добавил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев призвал казахстанцев ответственно подходить к вопросу вакцинации и не верить различным слухам.

"Мы должны, прежде всего, понимать следующее: от успешного проведения массовой вакцинации зависит здоровье и материальное благополучие нашего народа", – подчеркнул он.