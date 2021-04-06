Главный тренер костанайского клуба Григорий БАБАЯН отметил, что "Тобол" вполне мог выиграть матч, но игроки потеряли концентрацию и пропустили гол.

Фото ФК "Тобол"

– Очень тяжелая и эмоциональная игра получилась. Хотели выиграть и, думаю, по игре должны были. Неудачно сыграли первые 5-7 минут второго тайма, а также его концовку. Нам не хватило свежести и эмоций, оттуда и потеря концентрации, что привело к пропущенному голу. Силу «Астаны» мы знали, хотели «выключить» их лидеров Марина Томасова и Тиграна Барсегяна. В какой-то степени нам это удалось. Думаю, показали хороший футбол, - цитирует Бабаяна пресс-служба ФК "Тобол". - Конечно, хотелось бы, чтобы команда играла еще увереннее с мячом. Наша атакующая группа должна прибавлять. Моменты есть, но не хватает реализации. Так не пойдет, это их работа и над этим нужно задуматься. Также есть над чем работать и в оборонительной фазе.

Тренер отметил, что три игры за сборную в последние недели оказали влияние на наших игроков, и им просто не хватило времении восстановиться.

- Наши сборники, их в составе сборной было 7, достойно представили нашу страну на европейской арене. Это оставило свой отпечаток в сегодняшнем матче. 3 игры за 9 дней, дальние перелеты - это большая нагрузка и потеря эмоций для футболистов, тяжело восстанавливаться после такого но ребята выдержали, - отметил Бабаян. - Добавлю, что на тренировке почувствовал дискомфорт Жереми Манзоро, мы решили не рисковать и дать ему паузу. Также хочу выразить благодарность нашим болельщикам, мне понравилась атмосфера сегодня в манеже. Спасибо вам!

Напомним, вчера, 5 апреля, "Тобол" сыграл вничью (1:1) с "Астаной". Костанайцы долго вели в игре, но в итоге пропустили мяч.