"Тобол" сыграл вничью с "Астаной" в центральном матче третьего тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото: ФК "Астана"©

Встреча прошла в Костанае и завершилась ничьей 1:1. При этом подопечные Григория Бабаяна по ходу матча долгое время вели 1:0, но не смогли удержать победное преимущество.

Автором первого гола во встрече на 31-минуте стал экс-игрок столичного клуба, защитник сборной Казахстана Сергей Малый. "Астана" сравняла на 83-й - мяч в ворота соперника отправил Жарко Томашевич.

Отметим, что первый матч в составе "Астаны" в сезоне-2021 провел вернувшийся в команду воспитанник столичного футбола Исламбек Куат, который вышел на поле на 76-й минуте, заменив другого новичка - российского полузащитника Валерия Чуперку. Также в составе команды дебютировал экс-игрок "Кайрата" Абат Аймбетов, он вышел в стартовом составе.

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться по этой ссылке.

"Тобол" не смог догнать "Кайрат", который лидирует в турнирной таблице, что сделал бы в случае победы. Алматинцы ранее сыграли вничью впервые в сезоне, но остались единственными лидерами турнирной таблицы КПЛ.