Футбольные ворота упали на мальчика на детской площадке в Алматы. Информация об этом распространилась в социальных сетях. В пресс-службах скорой помощи и акимата прокомментировали ситуацию, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадр из видео

В Instagram появилась публикация о том, что 4 апреля на мальчика упали железные ворота футбольного поля.

"По адресу 8-й микрорайон, во дворе дома 79 на мальчика упали железные ворота футбольного поля, которые не были закреплены и забетонированы. Мальчик находится в тяжелом состоянии в реанимации. У него множественные переломы, ушиб и смещение сердца и легкого, закрытая ЧМТ. Мы требуем, чтобы подрядчик ответил за это ЧП. Как можно открывать детскую площадку, которая не соответствует никакой технике безопасности!" - написано в публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Катаевская (@katayevskaya)

В пресс-службе скорой медицинской помощи Алматы рассказали, что по этому адресу вызов поступил около 19 вечера. У мальчика действительно выявили сотрясение мозга.

"Сочетанная травма. Закрытая черпно-мозговая травма. Закрытый перелом бедренной кости. Оказана помощь. Доставлен в Центр детской неотложной медицинской помощи", - сообщили в ведомстве.

В акимате Алматы рассказали, что ремонт дворовой территории здесь проводила в 2020 году подрядная организация ТОО "EC-EnergyQazaqstan", заказчиком является аппарат акима Ауэзовского района города Алматы.

"Согласно смете проведены работы по замене резинового покрытия детской площадки общей площадью 360 квадратных метров и по замене ограждений футбольного поля общей площадью 340 квадратных метров.

Также поясняем, что в 2016 году в рамках текущего ремонта по вышеуказанному адресу были проведены работы по благоустройству детской площадки, футбольного поля и по установке наружного освещения, после чего детская площадка и футбольное поле были переданы на содержание в ПКСК "Управление домами-14", - заявил руководитель отдела коммунального хозяйства Азат Какетаев.

Напомним, 28 июня 2019 года на костанайского подростка Намика Ширинова также упали незакрепленные футбольные ворота. Несмотря на попытки врачей спасти его, 14 июля Намик скончался.