По данным на 30 марта первую прививку от коронавирусной инфекции в Костанайской области сделали только 1 829 учителям из запланированных 13 500. Об этом на брифинге РСК сообщила руководитель управления образования Зауре БАЙМЕНОВА. А два компонента вакцины получили только 262 педагога.

Вакцинация учителей в Костанайской области началась 2 марта /Фото из архива "НГ"

- В принципе среди педагогической общественности есть понимание, что вакцинация даёт возможность перейти к нормальному формату работы, - отметила Байменова. - Вакцинация проходит добровольно. Никакого давления на учителей не оказывается. Самое главное здесь - разъяснительная работа. Я думаю, все помнят - летом все ждали, когда начнется массовая вакцинация. Это время наступило, осталось только получить вакцину.

После брифинга в управлении образования, отвечая на вопрос корреспондента "НГ", сообщили, что списки педагогов, желающих пройти вакцинацию, переданы в организации здравоохранения. Когда учителя смогут получить вакцину, должны определить медучреждения. Связан ли низкий уровень вакцинации педагогов с нехваткой вакцин - не уточняется.

Сама Зауре Байменова сделала прививку 2 марта, когда в Костанайской области начался второй этап вакцинации.