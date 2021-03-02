Сегодня, 2 марта, они получили первую дозу российской вакцины «Спутник-V». Вакцинация проходит по всей области. Корреспондент "НГ" посетил поликлинику № 5 («Жемчужина Стомед») и посмотрел, как прививали педагогов и полицейских, прикрепленных к этому медучреждению. Напомним что это уже второй этап вакцинации от COVID-19, с 1 февраля в регионе начали вакцинировать работников сферы здравоохранения.

2 марта на базе поликлиники № 5 («Жемчужина Стомед») по улице Уральской вакцинировались педагоги и полицейские / Фото Андрея СКИБЫ

- В первых числах февраля в область доставили 1 200 доз - это для тех, кто через 21 день делал ревакцинацию, то есть медиков. Потом 27 февраля пришли 4 500 доз, в середине марта придет 7 500 доз и в апреле будет 30 000 доз, - рассказала «НГ» пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения ЖИЛКИБАЕВА.

Вакцину «Спутник-V» привезли из Караганды, где на линии ее разливают, не внося никаких изменений. Производители вакцины из России посещали этот завод и дали разрешение на работу линии.

Одними из первых 2 марта получили вакцину руководитель управления образования Зауре БАЙМЕНОВА и директор гимназии им. Горького Ирина Шушпанова. Вместе с ними получили прививку и три педагога этой гимназии, все они прикреплены именно к этой поликлинике.

Одними из первых прививку получили Зауре Байменова и Ирина Шушпанова / Фото Андрея СКИБЫ

Каждые полчаса здесь открывают только 5 доз вакцины, чтобы до момента введения сохранить определенный температурный режим.

Фото предоставлено пресс-службой управления здравоохранения

- Чувствую себя хорошо, для меня это знакомо, так как я практически каждый год получаю вакцину против гриппа, - поделилась с "НГ" Зауре Байменова. - Я думаю, что это аналогично. На этот шаг я решилась добровольно, потому что верю, что единственный способ вернуться к нормальному образу жизни, который у нас был до марта 2020 года, это вакцинация.

Как сообщила Байменова, сначала врачи измерили температуру, давление и сатурацию (насыщение крови кислородом, измеряется с помощью пульсоксиметра - «НГ»), далее она ответила на ряд вопросов и затем получила вакцину.

Фото Андрея СКИБЫ

- К вакцине у меня самое положительное отношение, - говорит преподаватель физкультуры гимназии им. Горького Александр МАМЧУР. - В институте по физиологии у меня были отличные оценки, поэтому я прекрасно понимаю, для чего и зачем это нужно. Я сам изъявил желание сделать вакцинацию, никто меня не заставлял. Врачи сделали все на профессиональном уровне, все пояснили и рассказали, самочувствие сейчас у меня отличное.

О том, как проходила вакцинация медиков в «Жемчужине» в начале февраля, рассказал заместитель главного врача по лечебно-профилактической работе Павел ПЕСКОВ. В феврале все медорганизации предоставили списки персонала. Если пациент прикреплен к поликлинике, ему звонят и приглашают прийти в определенный день. Пришедших пациентов группируют по 5 человек, их осматривает терапевт. После делают прививку и в течение получаса наблюдают за реакцией организма - если все хорошо, пациента отпускают домой.

Павел Песков: «Вирус, который вводят в организм, ослабленный, он не приносит никакого вреда» / Фото Андрея СКИБЫ

- Как работает вакцина? Я правильно понимаю, что в организм вводится вирус и в дальнейшем организм вырабатывает к нему иммунитет? - спросил корреспондент «НГ».

- Вирус, который вводят в организм, ослабленный, он не приносит никакого вреда. Организм воспринимает его как возбудитель и, естественно, вырабатывает антитела и затем уже борется с менее опасной инфекцией, - ответил Песков.

Как сообщила Ксения Жилкибаева, у медиков которые вакцинировались ранее, осложнений не было, встречались только единичные случаи, когда повышалась температура или оставалось покраснение в месте прививки.

Следующими в очереди на вакцинацию будут студенты, а также персонал и контингент медико-социальных и закрытых детских учреждений.