Данные о вакцинации в регионе на 15.30 сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения ЖИЛКИБАЕВА.

- На 15.30 в Костанайской области прививку от коронавируса получили 40 человек. Практически все они -медицинские работники, - сообщила она. - В числе первых привитых заместитель акима области Ерлан Спанов, главный государственный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев, заместитель руководителя управления здравоохранения Рустем Айтбаев и главный врач областной службы скорой помощи Ирина Штейгервальд.

Перед прививкой каждый пациент проходит осмотр терапевта и дает письменное согласие. После прививки в течение получаса они находятся в постпрививочном кабинете под наблюдением специалистов.

Напомним, 1 февраля в Казахстане стартовала массовая вакцинация от коронавируса. В первую очередь вакцинации подлежат отдельные группы населения - медицинские работники, полицейские, военнослужащие и другие. Рано утром прививку в Нур-Султане одними из первых получили главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов и вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.