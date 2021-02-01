В Казахстане началась вакцинация от COVID-19 "Спутник V". Вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов и вице-министр здравоохранения Ажар Гиният одни из первых получили вакцину в городской поликлинике № 6 Нур-Султана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: Турар Казангапов

Они вакцинировались ранним утром 1 февраля.

Ерлан Киясов рассказал, как чувствует себя после получения вакцины, сообщает zakon.kz.

Никаких некомфортных ощущений я не испытываю. В первую очередь, осуществляется осмотр пациента, в ходе которого снимается анамнез. Непосредственно проводится замер температуры, давления, осмотр зева. После этого человек допускается к проведению вакцинации врачом. Проводится ознакомление, дается информационное согласие с которым ознакамливается пациент, в случае добровольного информационного согласия, подписывает. Если он согласен со всеми процедурами, то и во второй раз должен будет прийти, потому что вакцина двухэтапная. Вторая доза осуществляется на 21 день, - сообщил Киясов журналистам после вакцинации.

По его словам, всю ответственность за нетипичную реакцию на вакцину несут и производитель вакцины, и медицинские учреждения.

Вся ответственность солидарна. И, конечно, министерство здравоохранения каждый случай будет расследовать отдельно. Будут созданы специальные комиссии при каждом региональном управлении здравоохранения по расследованию таких случаев, - заключил он.

Напомним, по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева с 1 февраля в Казахстане стартует кампания по добровольной вакцинации "Спутник V".

На основании ранее достигнутых договоренностей Карагандинский фармацевтический комплекс осуществил поставку первой партии вакцин "Спутник V" в страну.

В целом в феврале Карагандинским фармацевтическим комплексом будет поставлено 112 тысяч доз вакцин, в марте - 150 тысяч, с апреля по июнь - ежемесячно по 600 тысяч доз.