Хотя Костанайская область сейчас находится в «зеленой» зоне карантина, массовые мероприятия в честь Наурыза акимат областного центра не разрешил. Но горожане смогли посмотреть на шествие - его участники в национальных костюмах проехали на конях и прошли пешком сегодня, 22 марта, утром от Шахматного клуба до ТРЦ «MART» и обратно.

В составе колонны было 9 всадников, еще 8 человек несли государственные флаги РК, а также ехала повозка, в которой лежали ковры с казахским национальным орнаментом.

На обратном пути в повозке оказались пассажиры - дети в сапогах, также украшенных орнаментом.

Несколько всадников были в образе исторических личностей - Ыбрая Алтынсарина, Шокана Уалиханова и Ахмета Байтурсынова.

Возглавил колонну Кыдыр-Ата - старец с белой бородой, он и поздравил горожан с Наурызом, когда шествие сделало остановку возле ТРЦ «MART».

Когда колонна вернулась назад к Шахматному клубу, зрители смогли сфотографироваться с участниками. В первую очередь всех интересовали всадники, но подходить слишком близко не разрешали, чтобы не напугать лошадей.

- Мероприятие прошло очень даже хорошо, - поделилась с "НГ" жительница Костаная Бибу АРЕНОВА. - Мне понравились костюмы участников. Настроение подняли - мы теперь радостные и веселые. Очень хорошо ощущается атмосфера праздника. Традиционно будем отмечать Наурыз в кругу семьи: наурыз коже готовить, гостей принимать. А то, что массовые мероприятия проводить запретили, так это временно же, это пройдет! Мне кажется, люди уже привыкли, главное ведь - здоровье беречь

- Наурыз мы отмечаем в семейном кругу, наурыз коже еще вчера готовили, сегодня к нам дети придут, бешбармак приготовим, продолжение будет, - рассказала жительница Костаная Раушан. - Родителям шельпеки (тонкие лепешки - «НГ») пекли вчера, сегодня еще баурсаки испечем. Соседи тоже придут: и русские и татары, мы со всеми общаемся. У нас все Наурыз отмечают, независимо от того, кто какой национальности. К тому, что массовые мероприятия запретили, мы нормально относимся - значит: так нужно. Не расстроились особо, зато здоровее будем

Зрителей было немного по сравнению с прошедшей в субботу сельскохозяйственной ярмаркой. Маски носили по своему усмотрению, у большинства они традиционно висели на подбородке, а некоторые вообще были без масок.

За соблюдением общественного порядка и регулированием дорожного движения на перекрестке проспекта Аль-Фараби и улицы Алтынсарина следили сотрудники полиции, а вот сотрудников ДСЭК видно не было, хотя на ярмарке они присутствовали.

- Нам не разрешено проводить большие массовые мероприятия, поэтому мы должны работать только такими небольшими группами, - рассказала «НГ» руководитель отдела культуры и развития языков акимата Костаная Айсулу АУБАКИРОВА. - Мы взяли разрешение на проведение этого мероприятия у сотрудников ДСЭК. Поэтому сегодня в центре города прошла акция «Керуен тарихи» - участники показали нашу историю. Маршрут был небольшой, участники хотели поднять присутствующим настроение, показать известных представителей нашей области: Алтынсарина, Байтурсынова и Уалиханова. Показать наши традиции.

Уже два дня, с 20 марта, в ТРЦ «Kostanay Plaza» проходят праздничные мероприятия: можно посетить мастер-классы на выставках прикладного искусства, посмотреть и купить картины местных художников, послушать певцов и музыкантов.

23 марта в ДК «Мирас» пройдет концерт, посвященный празднованию Наурыза. Заполняемость зала - 20 % от общей площади. Кроме того, ДК "Мирас" обещает транслировать концерты в своем Instagram @culture_miras.