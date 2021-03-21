Вторая игра в премьер-лиге Казахстана по футболу получилась нервной и грубой, считает главный тренер костанайского клуба Григорий БАБАЯН. Встреча «Тобола» с «Актобе» прошла вчера, 20 марта, в Алматы и завершилась ничейным счетом 1:1.

Фото ФК "Тобол"

– Получился очень нервный матч, местами даже грубый с большим количеством горчичников. В первом тайме играли организованно, по сути опасных моментов у наших ворот не было. Мы в свою очередь тоже создали не много, но сумели создать два хороших момента у ворот соперника, - цитирует БАБАЯНА пресс-служба «Тобола» на своем сайте. - Второй тайм, пропустили гол из-за недоработки центральных защитников, нашли силы и отыгрались. После того как сравняли счет пошел открытый футбол. Мы много атаковали, имели несколько опасных моментов, к сожалению не смогли их реализовать. Есть большие вопросы к атакующей группе игроков. Еще не понравилось, что команда оставляла много пространства за спиной, моментами играли открыто, много рисковали, из-за этого Актобе так же сумел создать несколько голевых моментов.

Как отметил Бабаян, ничья - заслуженный результат для обеих команд, проявивших характер в противостоянии на поле.

- В целом была позиционная борьба, владели мячом, пытались играть в футбол, но не все получилось. Обе команды бились до последнего, проявили характер и заслужили ничью. Все таки это дерби, весь этот накал и страсти были ожидаемы, так как встречались давние соперники. У «Актобе» собралась хорошая команда с хорошим подбором футболистов, - отметил наставник костанайцев.

Напомним, начинается пауза в чемпионате в связи с матчами сборных. От костанайцев в сборную Казахстана вызваны 7 игроков. Первая игра против Франции пройдет в следующее воскресенье, 28 марта.