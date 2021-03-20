В следующие выходные сборная Казахстана по футболу стартует в отборочном цикле чемпионата мира-2022 матчем против Франции. Обе команды уже огласили составы, а корреспондент Vesti.kz подготовил небольшую сводку по заявкам действующих обладателей Кубка и дружины Талгата Байсуфинова.

Килиан Мбаппе. Фото: fcbarcelonanoticias.com©

Главный тренер сборной Казахстана вызвал сразу 30 игроков, а рулевому "трехцветных" Дидье Дешаму хватило и 26 исполнителей.

Общая стоимость игроков сборной Казахстана составляет 24,75 миллиона евро. Это в 43 раза меньше, чем сумма рыночной стоимости французов - 1,07 миллиарда евро.

Средняя стоимость игрока сборной Казахстана - 825 тысяч евро, а у французов она равна 41,1 миллиона евро.

instagram.com/kff_team

Самым дорогим казахстанцем является Бахтиер Зайнутдинов, который оценивается в 3,5 миллиона евро. У французов в обойме самый дорогой футболист всего мира - Килиан Мбаппе. Его стоимость равна 180 миллионам евро.

Средний возраст казахстанцев меньше, чем у команды Франции - 26,2 против 26,9 лет.

Самыми возрастными игроками сборных являются вратари. 39 лет Александру Мокину, 35 - Стиву Манданда. Они же являются самыми дешевыми футболистами своих команд: Мокин оценен в 50 тысяч евро, а Манданда в 2,5 миллиона евро.

Самому молодому казахстанцу 18 лет, им является Максим Самородов. Мбаппе из стана французов 22, моложе его в составе Дешама никого нет.

instagram.com/fluentfootball433

В сборную Казахстана были вызваны футболисты из шести разных чемпионатов: КПЛ (22), РПЛ (3), ФНЛ (второй дивизион России, 2), чемпионаты Бельгии, Беларуси и Армении (по одному).

Французы ограничились игроками из пяти лиг, зато каких: АПЛ (10), Лига 1 (6), Ла Лига (6), Бундеслига (3), Серия А (1).



Наибольшее количество игроков, вызванных в сборную Казахстана - футболисты костанайского "Тобола", их семеро. У Франции такого лидера среди клубов нет. По три игрока прибыли из "Баварии", "Челси", "Тоттенхэма" и "Барселоны".

Напомним, что матч Казахстан - Франция состоится в воскресенье, 28 марта. Он пройдет на стадионе "Астана Арена" в Нур-Султане. Для казахстанцев это будет первый матч в рамках отборочного цикла, а французы прилетят уже после завершившейся домашней игры со сборной Украины (24 марта).