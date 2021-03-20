Французская лига и клубы договорились, что не отпустят футболистов на матчи сборных за пределами Европейского союза и Европейской экономической зоны, чтобы избежать карантина для них на пять и более дней по возвращении, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В связи с этим все игроки из французских команд, в том числе Килиан Мбаппе из ПСЖ, не приедут в Казахстан на матч в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года, который пройдет 28 марта в Нур-Султане.

Хотя ранее наставник сборной Франции Дидье Дешам озвучил состав на ближайшие игры в цикле, а также выразил опасение по поводу того, что встреча пройдет на синтетическом поле "Астаны Арены".

С составом команды Талгата Байсуфинова можно ознакомиться здесь

Добавим, что 31 марта казахстанскую команду ожидает матч с Украиной в Киеве.



