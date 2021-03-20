Мбаппе не приедет в Казахстан на матч отбора к ЧМ-2022. Названа причина
20 марта 2021, 17:50 | Спорт
Французская лига и клубы договорились, что не отпустят футболистов на матчи сборных за пределами Европейского союза и Европейской экономической зоны, чтобы избежать карантина для них на пять и более дней по возвращении, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Фото Catherine Steenkeste/Getty Images
Хотя ранее наставник сборной Франции Дидье Дешам озвучил состав на ближайшие игры в цикле, а также выразил опасение по поводу того, что встреча пройдет на синтетическом поле "Астаны Арены".
Добавим, что 31 марта казахстанскую команду ожидает матч с Украиной в Киеве.
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