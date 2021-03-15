Слушание уголовного дела, по которому старшего инспектора службы батальона патрульной полиции Азата БЕРКИМБАЕВА и его напарника, инспектора службы батальона патрульной полиции Каирбека ЗЕЙНУЛЛАЕВА обвиняют в получении взятки в размере 50 000 тенге, продолжилось в суде № 2 Костаная сегодня, 15 марта.

Согласно материалам дела, взятку полицейские получили от снабженца частной фирмы Султана ДАУТОВА, которого они остановили по ул. Каирбекова 6 сентября 2020 года. Все трое вину признали и хотели заключить процессуальное соглашение с прокурором, чтобы смягчить наказание. Но соглашение так и не было подписано, поэтому суд продолжил рассматривать дело в общем порядке.

Сегодняшнее заседание началось с показаний Даутова.

- Осенью прошлого года мы возвращались с женой с дачи, из садового общества "Текстильщик," - пояснил он суду. - На ул. Каирбекова нам моргнул полицейский патруль. Вышел Зейнуллаев и сказал: «Пройдите в патрульную машину!» Я прошел. Там сидел Беркимбаев, которому показалось, что я выпивший. Я отрицал. Тогда они сказали, что если поедем на освидетельствование и алкоголь обнаружат, то меня лишат права вождения. Потом начали проверять документы, я забеспокоился, потому что у меня не было страховки.

Позже, как сообщил в суде Даутов, полицейские его еще раз попросили - мол, признайся честно: пил? Мужчина ответил, что пил накануне вечером и всего одну кружку пива. Полицейские стали убеждать: этого будет достаточно, чтобы при медосвидетельствовании подтвердилось опьянение.

- Потом Беркимбаев спросил - мол, есть кому позвонить? - рассказал Даутов. - Я вспомнил про своего знакомого Даулета, фамилию его не знаю. Я ему позвонил, объяснил ситуацию, он мне ответил - 5:0, что означало - нужно заплатить 50 000 тенге. Денег у меня с собой не было. Потом я передал трубку Беркимбаеву, которому Даулет за меня поручился: «Он пацан нормальный, слово держит!»

Полицейские дали Даутову отсрочку на три дня. На четвертый день позвонили водителю и напомнили о «долге». Тогда Даутов перечислил деньги на карту одному из них, но позже всех троих задержали с поличным.

Подсудимые Беркимбаев и Зейнуллаев пока отказались давать показания, сообщив, что им нужно время на подготовку. В связи с этим слушание отложили до 25 марта.