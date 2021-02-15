Уголовное дело в отношении двух уже бывших полицейских, старшего инспектора службы батальона патрульной полиции Азата БЕРКИМБАЕВА и его напарника, инспектора службы батальона патрульной полиции Каирбека ЗЕЙНУЛЛАЕВА, начали рассматривать в суде №2 Костаная сегодня, 15 февраля. На скамье подсудимых также находится снабженец частной фирмы Султан ДАУТОВ, который обвиняется в даче взятки полицейским в обмен на то, что он не будет проходить медосвидетельствование на алкогольное опьянение. Согласно обвинительному заключению, Беркимбаев и Зейнуллаев заступили на смену 6 сентября в 20.00.

Каирбек Зейнуллаев (слева), Азат Беркимбаев (второй справа) / Кадр из видеозаписи суда

- Они патрулировали улицы Киевскую, Курганскую, Каирбекова на своем служебном автомобиле марки JAC, - зачитал обвинительное заключение гособвинитель Марат БЕЙСЕМБАЕВ. - Двигаясь по ул. Каирбекова, они остановили автомобиль марки ВАЗ-110, за рулем которого находился Султан Даутов. Они попросили пройти его в свой служебный автомобиль, сообщив, что от него исходит запах алкоголя. И рассказали, если он поедет на медосвидетельствование, то ему грозит арест до 15 суток и лишение права на вождение сроком до 7 лет. И пояснили, что можно не ехать на освидетельствование, если Даутов передаст им 50 000 тенге.

По словам гособвинителя, денег у Даутова с собой не было, но он согласился передать их позже. Чтобы гарантировать передачу взятки, водитель позвонил в управление полиции некоему знакомому Бакену, подтвердив, что у него есть связи. Тогда полицейские согласились подождать и отпустили Даутова.

- Вечером 10 сентября Даутов в магазине "Универмаг", расположенном по ул. Каирбекова, 345, перекинул на расчетный счет Kaspy Gold Беркимбаеву 50 000 тенге, - объяснил обстоятельства дела прокурор. - 25 000 тенге он передал своему напарнику Зейнуллаеву, что подтвердилось в ходе НСД (негласных следственных действий). Таким образом, Беркимбаев и Зейнуллаев совершили особо тяжкое коррупционное преступление, подорвав авторитет государственной службы.

После оглашения обвинительного акта судья поинтересовалась у подсудимых, согласны ли они с ним и признают ли свою вину. Полицейские вину признали, а Даутов сообщил, что пока воздержится от комментариев. В то же время все трое изъявили желание заключить процессуальное соглашение о признании вины.

- Я не согласен со следственными действиями, - пояснил Даутов. - Никто не доказал, что я был пьян...

Судья пояснила, что заключение процессуального соглашения возможно только в случае полного признания вины всеми подсудимыми. И дала время на заключение такого соглашения до 24 февраля.