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Пропавший Даниэль Тарасевич нашелся в Костанае

11 марта 2021, 00:01 |  Происшествия

Об этом только что сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. 

Напомним, ранее полиция распространила сообщение о пропавшем юноше, которого с 5 марта ищут полиция и волнтеры. Даниэль Тарасевич ушел из дома 4 марта.

Сегодня, 10 марта, около 23.30, Даниэля привез в отдел полиции его брат, к которому пришел юноша. Известно, что все это время парень жил на съемных квартирах.