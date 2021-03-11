Пропавший Даниэль Тарасевич нашелся в Костанае
11 марта 2021, 00:01 | Происшествия
Об этом только что сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Напомним, ранее полиция распространила сообщение о пропавшем юноше, которого с 5 марта ищут полиция и волнтеры. Даниэль Тарасевич ушел из дома 4 марта.
Сегодня, 10 марта, около 23.30, Даниэля привез в отдел полиции его брат, к которому пришел юноша. Известно, что все это время парень жил на съемных квартирах.
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