Тарасевич Даниэль Степанович ушел из дома 4 марта 2021 г. в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся. Его поисками занимается полиция и волонтеры.

Заявление о пропавшем сыне 9 марта написала его мать, жительница Костаная. Даниэль Тарасевич родился родился 05 апреля 2002 года. Известно, что юноша из дома раньше не уходил, спиртными напитками не злоупотребляет. При себе имел телефон, но он в настоящее время отключен.

Приметы: рост около 170-175 сантиметров, среднего телосложения, вес около 70 кг, особых примет не имеется.

- Данный факт зарегистрирован. Сотрудниками полиции с участием волонтеров проводятся поисковые мероприятия. На поиски без вести пропавшего ориентирован личный состав Департамента полиции области. В ходе оперативно-розыскных мероприятий устанавливаются возможные свидетели и очевидцы, - сообщили в пресс-службе ДП.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Даниэля Тарасевича, просят сообщать в управление полиции г. Костанай или по номеру 102.