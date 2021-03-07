За прошедшие сутки, 6 марта, в регионе зарегистрирован 51 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,40%. Костанайская область перешла в зеленую зону по темпам распространения COVID-19. Днем ранее в области было выявлено 57 заболевших, темп прироста заболеваемости был на уровне 0,45%.

Иллюстративное фото pixabay.com

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: 30 - в Костанае, 9 - в Рудном, 6 - в Лисаковске, по 2 - в Карабалыкском и Мендыкаринском районах, по 1 - в Камыстинском и Сарыкольском районах.



- 34 обследованы по самообращению, 13 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профцелью, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 38 с симптомами заболевания, 13 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 6 марта 2021 г. зарегистрировано 12 725 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 11 362.