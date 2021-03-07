Также в "жёлтую" зоны из "зелёной" перешла Атырауская область, передает Informburo.kz.

Акмолинская область вышла из "жёлтой" зоны по темпам распространения коронавируса, регион перешёл в "зелёную" зону. Об этом свидетельствуют данные матрицы оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана.

В "красной" зоне нет ни одной области.