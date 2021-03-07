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Костанайская область вошла в "зелёную" зону по темпам распространения Covid-19

7 марта 2021, 11:59 |  Коронавирус

Также в "жёлтую" зоны из "зелёной" перешла Атырауская область, передает Informburo.kz.

Акмолинская область вышла из "жёлтой" зоны по темпам распространения коронавируса, регион перешёл в "зелёную" зону. Об этом свидетельствуют данные матрицы оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана.

В "краснойзоне нет ни одной области.

В "жёлтой" зоне: Нур-Султан,  Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Павлодарская области.

Все остальные регионы находятся в "зелёной" зоне по темпам распространения Covid-19.

Средний показатель по всей стране позволяет отнести Казахстан к "зелёной" зоне. От того, в какой зоне находится регион, зависит усиление или послабление карантинных ограничений.