Костанайская область вошла в "зелёную" зону по темпам распространения Covid-19
7 марта 2021, 11:59 | Коронавирус
Также в "жёлтую" зоны из "зелёной" перешла Атырауская область, передает Informburo.kz.
Акмолинская область вышла из "жёлтой" зоны по темпам распространения коронавируса, регион перешёл в "зелёную" зону. Об этом свидетельствуют данные матрицы оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана.
В "красной" зоне нет ни одной области.
В "жёлтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Павлодарская области.
Все остальные регионы находятся в "зелёной" зоне по темпам распространения Covid-19.
Средний показатель по всей стране позволяет отнести Казахстан к "зелёной" зоне. От того, в какой зоне находится регион, зависит усиление или послабление карантинных ограничений.
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