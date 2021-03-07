Команда заслужила эту победу и трофей, считает главный тренер костанайской команды Григорий БАБАЯН. Мнение наставника "Тобола" о прошедшем накануне матче с "Астаной" опубликовала пресс-служба костанайского клуба на своем сайте.

– Мы понимали, что такого яркого матча как с «Кайратом» у нас не получится. Все потому что потратили много эмоций и у нас был на один день меньше для восстановления, - отметил Бабаян. - Отдали инициативу сопернику, играли исключительно на контратаках. По-другому никак не могли строить игру. В целом, столько сил потратили – команда абсолютно заслуженно выиграла этот новый трофей, сложный матч. «Астана» – очень хороший соперник, у них тоже были моменты, где-то и нам повезло. По самоотдаче и работе ни к кому нет претензий. В конце была пара вынужденных замен. По итогу, ребята сыграли очень достойно, бились – так строится команда.

Сразу после матча автор гола в ворота "Астаны" защитник "Тобола" Сергей МАЛЫЙ прокомментировал корреспонденту Vesti.kz победу его команды.

- Сергей, как и с "Кайратом", напряженная концовка получилась, серия пенальти, и Мокин снова герой матча?

- У нас не такой принцип. Мы все поддерживаем друг друга, не выделяем кого-то конкретно. Заслуга всей команды, что продержались против такого соперника, как "Астана". Они создали много моментов, слава богу, что все так получилось.

- Когда Томасов забил в конце, было ли чувство тревоги за общий результат?

- Скажем так, футбол закономерен. Они наиграли на гол. Так получилось, что они забили в конце.

- Удачный старт сезона делает "Тобол" претендентом на чемпионство?

- Это ни о чем не говорит. Суперкубок отдельное событие, нам еще необходимо много работать.

Свое мнени об игре также высказал нападающий "Тобола" Элгуджа ЛОБЖАНИДЗЕ. Грузинский форвард провел свой второй официальный матч за костанайский клуб в рамках финала Суперкубка Казахстана.

- Когда "Астана" забила в конце, ментально сложно было?

- Хорошо, что все закончилось в нашу пользу. Конечно, неприятно, что пропустили, в конце напряженность была. Это были два тяжелых матча для нас. Команда по сезону еще наберет. Вы сами видели, что все выкладывались - это помогло нам, заслужили кубок.

- Как вы думаете, кто будет бороться за звание лучшего бомбардира КПЛ?

- Не знаю, но я буду.

Напомним, "Тобол" обыграл "Астану" в финале и стал победителем Суперкубка Казахстана по футболу. Основное время встречи, которая прошла в Туркестане, завершилась со счетом 1:1. "Тобол" открыл счет на 15-й минуте, отличился Сергей Малый. "Астана" сравняла его на 91-й - со штрафного забил Марин Томасов. В серии пенальти костанайцы выиграли 5:4, у "Астаны" свою попытку не смог реализовать Роман Муртазаев.

Фото: ФК "Тобол"©