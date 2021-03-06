"Тобол" обыграл "Астану" в финале по пенальти и стал победителем Суперкубка Казахстана
6 марта 2021, 17:08 | Спорт
Костанайцы пропустили на 91-й минуте, но выиграли серию пенальти.
Костанайский "Тобол" обыграл "Астану" в финале и стал победителем Суперкубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Основное время встречи, которая прошла в Туркестане, завершилась со счетом 1:1. "Тобол" открыл счет на 15-й минуте, отличился Сергей Малый. "Астана" сравняла его на 91-й - со штрафного забил Марин Томасов. В серии пенальти костанайцы выиграли 5:4, у "Астаны" свою попытку не смог реализовать Роман Муртазаев.
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Напомним, что в 1/2 финала "Астана" победила "Шахтер" (2:0), а "Тобол" в серии пенальти переиграл "Кайрат" (3:3, 4:2). В матче за третье место победил алматинский клуб.
Фото ФК "Тобол"
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