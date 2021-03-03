Брифинг по расследованию аварии, которая произошла 2 марта на трассе Костанай-Аулиеколь, сегодня провел заместитель начальника управления местной полицейской службы Виталий ЦОЙ.

- Авария произошла около 16.30 на 69 км трассы Костанай-Аулиеколь, между поселками Новонежинка и Лаврентьевка, - сообщил он. - Водитель Lexus, не убедившись в безопасности движения, грубо нарушил правила дорожного движения и пошел на обгон фуры. В результате произошло лобовое столкновение автомобиля Lexus и ехавшего на встречу автомобиля Mitsubishi Pajero. В Lexus было 3 человека, все - жители Туркестанской области. В Mitsubishi Pajero находилось 4 человека: два жителя Нур-Султана и два - Рудного. Все семь человек погибли на месте. Авария произошла в светлое время суток, видимость была неограниченной, покрытие трассы - асфальт, дорога была в хорошем состоянии. Просим всех водителей соблюдать Правила дорожного движения. Дорога ошибок не прощает.

На вопрос корреспондента «НГ», насколько хорошо была почищена дорога, если на распространенном видео ДТП виден слой снега на асфальте, Цой ответил: в момент столкновения участок был чистым, но позже началась низовая метель.

«НГ» также уточнила в АО «Казавтожол», будет ли конкретно на этом участке организовано платное передвижение для грузовых автомобилей.

- Да, на этом участке до конца этого года будет организовано платное движение для грузовых машин, - подтвердил «НГ» представитель АО «Казавтожол» Берик ХАСЕНОВ. - Как раз сегодня мы провели общественные слушания на эту тему в Аулиекольском районе. Жители как раз говорили об аварии и просили сделать эту дорогу четырехполосной, шириной 15 м. Сейчас она двухполосная и ее ширина составляет всего 7,5 м. Конечно, на ней очень активное движение и интенсивность этой трассы, как и других, с каждым годом растет. Мы направим предложение жителей района в правительство.

Хасенов также пояснил, что областной филиал АО «Казавтожол» уже несколько раз просил расширить трассы Костанай-Аулиеколь до 4-х полос, но в республиканском бюджета не нашлось средств. Однако в рамках госпрограммы "Нурлы жол" к 2025 году 11 000 км в Казахстане должны стать платными.

Всего до конца этого года в Костанайской области станут платными 422 км дорог. В частности, участок трассы Костанай-Троицк протяженностью 163 км и участок трассы Костанай-Октябрьское Карасуского района протяженностью 259 км. Последний участок проходит через Аулиекольский район, где между Новонежинкой и Лаврентьевкой произошла смертельная авария.