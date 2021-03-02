Лобовое столкновение двух джипов произошло сегодня, 2 марта, около 16.30, на 69 км трассы Костанай-Аулиеколь, между посёлками Новонежинка и Лаврентьевка. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

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- На настоящий момент известно, что в ДТП погибли 7 человек. Сотрудниками полиции предварительно установлено, что в автомобиле «Лексус» находилось 3 человека, в « Митсубиси Паджеро» - 4. Все погибли на месте происшествия, - рассказали в полиции. - Также установлено, что «Лексус» направлялся в Нур-Султан из Костаная, водитель « Митсубиси Паджеро» двигался в сторону областного центра. На месте ДТП работают сотрудники полиции и прокуратуры области.

В пресс-службе управления здравоохранения региона уточнили, что 3 мужчин в "Лексусе", а также 1 мужчина и 3 женщин в "Митсубиси" получили травмы, несовместимые с жизнью. На данный момент личность установлена у пятерых погибших.