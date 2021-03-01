Установить личность нападавшего удалось в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Инцидент произошел 24 февраля около 10.00 в одном из магазинов Житикары. Мужчина зашел в магазин и попросил водки. Продавец ответила, что время реализации крепкого спиртного определено законом. Тогда покупатель достал из кармана небольшой нож и, угрожая продавцу, забрал из кассы 10 тысяч тенге. Продавщица не растерялась, сама вооружилась ножом и прогнала грабителя.

- Сотрудниками отдела полиции Житикаринского района установлен подозреваемый по факту разбойного нападения, - сообщили в пресс-службе ДП. - Им является 36-летний местный житель, ранее судимый.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. Досудебное расследование продолжается.