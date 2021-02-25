В Костанайской области продавец магазина оказала сопротивление и не позволила вооруженному мужчине совершить ограбление торговой точки, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В социальных сетях появилось видео неудавшегося ограбления в Житикаре. На кадрах видно, как мужчина в маске входит в магазин и, пока продавец отлучается, достает нож и пытается вскрыть кассу. В ответ женщина вооружается ножом и набрасывается на грабителя.

В панике горе-грабитель бросился к выходу и скрылся за дверью.

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В пресс-службе Департамента полиции Костанайской области подтвердили, что инцидент произошел в Житикаре 24 февраля около 11.00. Сообщается, что по факту преступления проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий.