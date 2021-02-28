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Долг по зарплате за 2021 год в ФК "Тобол" объяснили оптимизацией финансирования футбольных клубов

28 февраля 2021, 13:08 |  Спорт

Об этом пресс-служба костанайского футбольного клуба сообщила на официальной странице в Instagram.

Фото с сайта fctobol.kz

"Футбольный клуб «Тобол» признает задолженность за 2021 год не только перед тренерским штабом футбольного центра, но и перед работниками офиса, футболистами и тренерами основного состава, - поясняет пресс-служба. - Это связано с оптимизацией финансирования футбольных клубов в стране. Официальное сообщение об оптимизации было получено лишь в конце февраля, с чем и связаны задержки по выплатам".

Как отметили в ФК "Тобол", информация о том, что зарплаты будут выплачены в мае, не соответствует действительности. Специалисты футбольного центра клуба получат все необходимые выплаты в ближайшее время.

24 февраля "Тобол" провел заключительный матч второго тренировочного сбора в Турции. Встреча с российской командой «Олимп-Долгопрудный» завершилась со счетом 0:0.

Главный тренер «Тобола» Григорий БАБАЯН на сайте клуба прокомментировал товарищеский матч против российского клуба и подытожил учебно-тренировочные сборы в Турции:

– Отмечу, вновь играли двумя разными составами по тайму. Хорошо контролировали мяч, в плане организации тоже больших проблем не было, но не понравилось то, как мы действовали с мячом на половине поля соперника. Важно было увидеть рисунок игры, оценить ребят, их физическое состояние. Это был хороший спарринг, получили необходимую нагрузку. Мы не хотим сейчас форсировать, впереди у нас еще два матча в Суперкубке РК. Конечно это важный турнир, но в то же время мы понимаем, что этот турнир нам необходим для того, чтобы набрать оптимальные кондиции, подойти в хорошем состоянии к чемпионату. Ребята хорошо поработали на протяжении всех этих сборов. Кое-какие позиции удалось усилить. Те люди, которые присоединились к нам в Турции, далеки еще от идеального состояния, им понадобится время, чтобы набрать хорошую физическую форму. В целом, весь запланированный план в Анталии мы выполнили.

3 марта "Тобол" сыграет с "Кайратом" в рамках Суперкубка РК.