Главный тренер «Тобола» Григорий БАБАЯН на сайте клуба прокомментировал товарищеский матч против российского клуба и подытожил учебно-тренировочные сборы в Турции:
– Отмечу, вновь играли двумя разными составами по тайму. Хорошо контролировали мяч, в плане организации тоже больших проблем не было, но не понравилось то, как мы действовали с мячом на половине поля соперника. Важно было увидеть рисунок игры, оценить ребят, их физическое состояние. Это был хороший спарринг, получили необходимую нагрузку. Мы не хотим сейчас форсировать, впереди у нас еще два матча в Суперкубке РК. Конечно это важный турнир, но в то же время мы понимаем, что этот турнир нам необходим для того, чтобы набрать оптимальные кондиции, подойти в хорошем состоянии к чемпионату. Ребята хорошо поработали на протяжении всех этих сборов. Кое-какие позиции удалось усилить. Те люди, которые присоединились к нам в Турции, далеки еще от идеального состояния, им понадобится время, чтобы набрать хорошую физическую форму. В целом, весь запланированный план в Анталии мы выполнили.
3 марта "Тобол" сыграет с "Кайратом" в рамках Суперкубка РК.