Об этом пресс-служба костанайского футбольного клуба сообщила на официальной странице в Instagram.

Фото с сайта fctobol.kz

"Футбольный клуб «Тобол» признает задолженность за 2021 год не только перед тренерским штабом футбольного центра, но и перед работниками офиса, футболистами и тренерами основного состава, - поясняет пресс-служба. - Это связано с оптимизацией финансирования футбольных клубов в стране. Официальное сообщение об оптимизации было получено лишь в конце февраля, с чем и связаны задержки по выплатам".

Как отметили в ФК "Тобол", информация о том, что зарплаты будут выплачены в мае, не соответствует действительности. Специалисты футбольного центра клуба получат все необходимые выплаты в ближайшее время.

24 февраля "Тобол" провел заключительный матч второго тренировочного сбора в Турции. Встреча с российской командой «Олимп-Долгопрудный» завершилась со счетом 0:0.

