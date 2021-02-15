Сегодня в Нур-Султане состоялась церемония жеребьевки розыгрыша Суперкубка Казахстана сезона 2021 года, передает Sports.kz.

По итогам жеребьевки костанайский «Тобол» сыграет в полуфинале с алматинским «Кайратом». Вторую путевку в финал оспорят карагандинский «Шахтер» и столичная «Астана».

Суперкубок будет состоять из двух полуфинальных матчей (2 марта «Тобол» — «Кайрат», 3 марта «Шахтер» — «Астана»), встречи за 3 место (5 марта) и финала (6 марта) и пройдет в городе Туркестан.

Напомним, что призовой фонд турнира составит 40 миллионов тенге (около 94,7 тысяч долларов). Победитель Суперкубка получит 25 миллионов тенге (около 59,2 тысяч долларов). Серебряный призер Суперкубка заработает 10 миллионов тенге (23,7 тысяч долларов). Бронзовый призер пополнит свой счет на 5 миллионов тенге (11,8 тысяч долларов).

Ранее тренер костанайкого "Тобола" Григорий Бабаян высказал свое мнение о новом формате Суперкубка.



– Новый формат Суперкубка очень интересный, такого опыта еще не было. Единственная проблема, с которой мы сейчас столкнулись, – это подготовка к этому турниру. Так как стадион в Туркестане нам не дают для тренировочного процесса, у нас остается один единственный вариант – база «Биик» в Шымкенте, - сообщил он. - Проблема в том, что добираться до Туркестана порядка двух часов. Каждый день ездить на тренировки, возвращаться обратно в Шымкент – это определенно сложно. Сейчас ищем выход из этой ситуации. Плюс еще качество полей на «Биике» под вопросом. Я не думаю, что в феврале поля в идеальном состоянии. Не хочу чтобы всё наработанное здесь, там растеряли. Поэтому нам важно, все правильно расписать и четко проанализировать. Сделать правильные выводы, нельзя допускать ошибок.



— Вы провели уже несколько тренировок с командой. Какие позиции, на Ваш взгляд, нуждаются в усилении?



– Как известно, в Казахстане сокращено финансирование футбола, поэтому ряд команд столкнулись с трудностями в кадровом плане. У нас тоже ряд футболистов покинули команду. И те футболисты, вокруг которых строилась вся игра команды, последние три года, сейчас их нет. В первую очередь, это – центральная ось: организаторы атак и разрушители.

Не нужно забывать, что мы представляем Казахстан в Лиге Конференции. Поэтому нам нужна качественная скамейка. А сейчас заполучить хорошего футболиста очень сложно, так как у многих команд есть финансовые трудности.



— Многих интересует вопрос о воспитанниках клуба, получат ли они шанс в этом сезоне?



— Я думаю, что все в одинаковых условиях. Меня не интересует паспорт, не интересует возраст. Если обратите внимание, у нас в прошлом году в стартовом составе выходили 7-8 казахстанцев. Например, сегодня вышли молодые ребята. Все зависит от них. Надо продолжать работать и прогрессировать.