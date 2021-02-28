Объявление об изменении схемы маршрута № 12 с 1 марта 2021 года появились в салонах автобусов ТОО "Компания STA".

На участке от ул. Лермонтова до пр. Назарбаева автобусы будут ездить по ул. Баймагамбетова вместо ул. Алтынсарина.

Как пояснили "НГ" в отделе ЖКХ акимата Костаная, изменение схемы движения связано с необходимостью компенсировать отсутствие автобусов № 22 на этом участке. По ул. Алтынсарина сейчас ездят автобусы других маршрутов, а по ул. Баймагамбетова на этом участке нет ни одного.

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Автобусы маршрута № 22 исключили из реестра пассажирских перевозок с 8 февраля 2021 года. Как пояснял на брифинге 3 февраля заместитель акима Костаная Ануарбек КАСИМОВ, это не связано с недовольством водителей и внедрением электронной системы билетирования.

- Просто, проанализировав ситуацию с данным маршрутом, мы пришли к выводу, что у него малый пассажиропоток и 98% маршрута этого автобуса дублируется с другими маршрутами, - отметил Касимов. - Так как нецелесообразно использовать этот маршрут, мы его убрали из реестра.

Фото Ксении РЕБИК